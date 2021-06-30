Kurbanda aranan şartlar nelerdir?

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte hayvan pazarlarında canlılık artarak devam ediyor. Kurban kesecek vatandaşlar kurbanlarını almak için kurulan hayvan pazarlarına yöneldiler.

Bu hareketlilikle birlikte halkın aklında, kesecekleri kurbanlar ve halkın riayet etmesi gereken hususların neler olduğu hakkında konuşan Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, kurbanlık hayvanda İslam'ın aradığı şartları açıkladı.

Ağrı İl Müftüsü Topçu, kurbanın önemi ve kurban keseceklerin dikkat etmeleri gereken hususlar ile kurbanda aranan şartlar, vekaleten kurbanın kesilip kesilemeyeceği, bir kurbana en fazla kaç kişi ortak olabileceği gibi soruları yanıtladı.

Kurban'da aranan şartlar neler?

Kurbanın sosyal bir sorumluluk olduğunu belirten Müftü Topçu, "Kurban aslında en önemlisi sosyal bir yardımlaşmadır, yani bugün sizler de takdir edersiniz ki herkese farz, vacip, sünnet olan bir ibadet değildir. Kurban kesecek insanların belli miktarda nisaba sahip olmaları lazım.Yani zengin olması lazım ki kurban kesebilsin. Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) hayatlarında kurbanlarını bizzat kendileri kesmiştir, bununla ilgili rivayetler vardır. En önemlisi de biraz önce ifade ettiğim gibi kurbandaki maksat sosyal yardımlaşmadır. Bugün belki bizler evlerimize et alabiliyoruz, sofralarımıza etler gelebiliyor ama bugün dünya genelinde Müslümanlar içerisinde kurban kesemeyen birçok kesim vardır. Gerek yurtiçinde gerekse de yurtdışında. İşte keseceğiniz kurbanlar hem yurt içinde hem de yurt dışında evine bir kilogram dahi et giremeyen insanların sofralarında yemek olarak bulunacaktır ki bu da bizim için en büyük gurur kaynağıdır, mutluluk kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Bir kurbana kaç kişi ortak olabilir?

Topçu, "Küçükbaşlar biliyorsunuz koyun ve keçidir. Koyunlarda normalde aranan şart bir yaştır ama eğer hayvan 6 aylık veya bir yaşında gibi besili kurban olabilecek tarzda ise bunlar kurban edilebilir. Sığırlarda ise 2 yaşını doldurmuş olması lazım kurban olabilmesi için. Halk arasında mesela 'kapak attı' meselesi vardır ama daha ziyade bizim için önemli olan iki yaşını doldurmuş olması lazım ki kurban olabilsin. Şunu ifade edelim; koyun ve keçilerde birer hisse, yani bir insan bir koyun aldı ise sadece onun için kurban olur. Yani bir koyunu iki kişi adına kesemeyiz. Koç bile olsa, ne kadar etli ve semiz de olsa ancak bir kişi için bu geçerlidir. Sığırlarda, develerde, mandalarda 7'ye kadar bu hisse olabilir. Dilerse bir hisse de kesebilir." şeklinde konuştu.

Vekalet yoluyla kurban kesimi

Vekalet yoluyla kesilen kurbanların hükmü hakkında konuşan Müftü Topçu, "Vekâlet yoluyla kurban dinen caizdir. Yani kendi kurbanınızı kendiniz yatırıp da kesebilirsiniz ama diyorsanız ki ben başka bir kurban daha keseceğim bir kurbanı da ben yurtdışına gönderiyorum ya da yurt içinde kesilmesini istiyorum, o zaman ücretini yatırıyorsunuz ve kurbanınız kesiliyor. Artık herkes kurbanını vekâlet yoluyla nerede kesileceğine karar verebiliyor" dedi.