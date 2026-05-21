Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!

Milli iradenin temsilcisi Cumhurbaşkanı'na karşı her fırsatta anti-demokratik yaftası yapıştıran koroya, şaşırtıcı bir şekilde ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da dahil oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden adeta CHP trollerinin ağzıyla bir açıklama yayımlayan Ağıralioğlu, mahkemenin resmi belgelerle tescillediği rüşvet çarkını görmezden gelerek, "Mutlak butlan kararıyla Yüksek Seçim Kurulu, sandık; dolayısıyla demokrasi yok sayılmıştır" iddialarında bulundu. Kendi siyasi ikballeri için hukukun üstünlüğünü çiğnemekten çekinmeyen bu yapı, yargının rüşvetçi müteahhit kliğine vurduğu tokat karşısında adeta adalet düşmanı kesildi.

Şaibeli Seçimi "Millet İradesi" Diye Savundu

Düne kadar milli iradeye ve devletin meşru kurumlarına karşı sert ve haksız ithamlarda bulunan Ağıralioğlu, otel odalarında ve pavyon paralarıyla delege iradesinin fesada uğratıldığı şaibeli kurultayı adeta "millet iradesi" gibi pazarlamaya yeltendi. Verilen adil mahkeme kararının ülkeye, hukuka ve ekonomiye ağır sonuçları olacağını iddia eden Ağıralioğlu, her zaman adaletin ve demokrasinin yanında olduklarını öne sürerek kararı doğru bulmadıklarını ilan etti. Kendilerine yakın isimler koltuktan indirilince hukuku ayaklar altına alıp, şaibeli kurultay tezgahlarını demokrasi maskesiyle savunmaya kalkan bu ikiyüzlü tavır, kamuoyunda büyük tepki topladı.