'Kurban, tatil ile yan yana konulmaz'

Kurban ile ilgili sürecin her adımının bir ibadet olduğunu vurgulayan Artan, ’’İbadet niyetiyle belli başlı şartları taşıyan belli zaman içerisinde kesilen hayvanlara kurban diyoruz. Ama bu gün öyle bir noktaya geldi ki, sanki et bayramı ve bunun yanında tatil bayramı olarak ele alınmaya başlandı. Biz şunu hiçbir zaman unutmayalım. Kurban sadece tatil yapmak, deniz kenarında veya belli yerlerde vakit geçirmek değil aynı zamanda Kurban büyüklerimizle bayramlaştığımız, anne ve babalarımızın gönlünü aldığımız, onların sevgisini, muhabbetini paylaştığımız, eşimizi, dostumuzu ziyaret ettiğimiz ve fakirleri, yoksulları garibanları görüp gözettiğimiz zaman bayram olma özelliğini taşır. Onun için Kurban bayramlarında sadece kurbanı kesip etini dondurucuya koyup sonra birkaç gün tatile çıkmak Kurban Bayramının asıl amacı değildir’’ dedi. Ayeti kerimede yüce rabbimiz; “Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır” buyuruyor.. İşte bu yönüyle baktığımızda Kurban ibadetinin çok önemli olduğunu, Allah’ın bize verdiği can ve mal güzelliğinin bir şükrü olduğunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Kurban ibadeti yapılırken etrafa da rahatsızlık verilmemesi gerektiğini de vurgulayan Müftü Artan, ’’Bilhassa Antalya’mız geçen yıl yaklaşık olarak 15 milyon yabancı turistin geldiği dünyanın güzide merkezlerinden bir tanesi. Cennet yurdumuzun bir köşesi. Bu köşemizi ibadet yapacağız, Allah’ın emrini yerine getireceğiz derken etrafımızdaki komşularımızı, etrafımızdaki insanları rahatsız edecek görüntülere yer vermemek lazım’ şeklinde konuştu..