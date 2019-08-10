Kurban şükürdür bereketi paylaştıkça büyür

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Ramazan ayı çalışmalarının ardından Kurban bayramı için Vacip Kurban kampanyasının 1 Temmuz itibariyle başladığını duyurmuştu ve 8 Ağustosta yetkiler Afrika bölgesine uçuş yaptı. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere kampanyayı iki farklı şekilde yürütecek olan dernek, bağışçıların hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Bu bayram onlara da bayram

Kurbanınız, ocağında yemek pişiremeyen annelerin, evini geçindiremeyen boynu bükük babaların ve hayatında henüz et yememiş yetimlerin bulunduğu ihtiyaç sahibi bölgelerde kesilsin, onlara da bayram olsun. Kampanyayla ilgili dernek yetkilileri; ‘’Kurbanınızı ihtiyaç sahibi mazlumların bulunduğu bölgelerde keselim. Onlara da bayram olsun, umutları mutluluğa dönüşsün. Bağışlarınız bizlere ulaştıktan sonra sizleri arayarak vekâletiniz alınır. Kurbanlarınız uzman veteriner hekimler eşliğinde İslami usullere uygun olarak kesilir. Kesildiğine dair mesaj olarak sizlere bilgi verilir ve sonrasında resim ve videosu gönderilir’’ açıklamasında bulundu.

Kurban’ın Kardeşlerine Umut Olsun

Yardımseverler, Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği aracılığıyla kurbanlarını dünyanın dört bir yanındaki mazlum kardeşlerimize gönderebilecek ve paylaşmanın bereketini yaşayabilecek. Uganda, Moritanya, Gazze, Yemen ve Türkiye olmak üzere istenilen bölge için hisse bağışında bulunulabileceğinin bilgisini veren dernek, fiyatları ise şöyle açıkladı; l Afrika’da bir hisse bedeli: 475 lira l Afrika’da bir küçükbaş bedeli: 575 lira l Türkiye’de bir küçükbaş bedeli: 675 lira l Türkiye’de bir hisse bedeli: 1000 lira l Gazze ve Yemen’de Kurban bedeli: 1000 lira