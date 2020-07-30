Kurban şoklanarak kesilir mi? Bayıltarak kurban kesmek caiz midir?

Hayvanı bayıltarak kesmek caizdir. Ayrıca kurşunlama veya şoklama denilen yöntemle de kurbanlık hayvanlar kesilebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken şey: Hayvanın daha ölmeden kesilmesidir. Çünkü, o yöntemle hayvan öldürülse, bu hayvan murdar olur. Ama daha ölmeden ve kanı boşalmadan bıçak vurulup, kurbanın şartları yerine getirilse bu vaziyet caizdir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklama;

“Ancak, burada en mühim konu hayvan henüz kesilmeden, şok etkisiyle ölürse, kurban yerine geçmeyeceği ve etinin yenmeyeceğinin bilinmesidir. Çünkü, kurbanın en temel esası kesim esnasında canlı olmasıdır. Bu yüzden işin ehli veterinerler ve bilinen bilimsel yollarla hayvanların eziyet görmeden canlı olarak kurban edilmesi dinen sakıncalı olmadığıdır.”

Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt ise, “Kurban bir ibadettir. İbadet amacıyla yapılan bir işin kurallarını Kur’an ve sünnet belirler." açıklamasında bulundu.