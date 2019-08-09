Kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı Mersin polisi ’sahte para kurbanı olma’ sloganıyla başlatılan çalışmakapsamında kurban satış yerlerinde broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılıkolaylarına karşı satıcıları ve vatandaşları uyardı.

Mersin polisi ’sahte para kurbanı olma’ sloganıyla başlatılan çalışmakapsamında kurban satış yerlerinde broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılıkolaylarına karşı satıcıları ve vatandaşları uyardı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşanKurban Bayramı öncesi hayvan satış yerlerini ziyaret ederek bilgilendirme broşürüdağıttı. ’Sahte para kurbanı olma’ sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, Yenişehirilçesindeki Deniz Mahallesi Kocavilayet dolmuş durağı yanında kurulan kurban satışyerini ziyaret eden ekipler, satıcılara sahte paranın nasıl anlaşılacağı konusunda bilgiverdi. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle hayvan pazarlarını hedef seçtiğinibelirten ekipler, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalıbilgi verdi.

Emniyet yetkilileri, Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını ve hayvanpazarında vatandaşlara sahte para konusunda uyarılarda bulunmaya devam edeceklerini bildirdi.

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