Kurban Satış Yerleri İstanbul

İBB İstanbul Kurban Satış Yerleri 2020

Alibeyköy-Eyüpsultan, Kestanelik-Çatalca, Ferhatpaşa- Ataşehir, Kayaşehir-Başakşehir, Kurnaköy-Pendik, Paşaköy-Sancaktepe, Yeşilkent- Avcılar, Çakmaklı-Büyükçekmece’de bulunan tesisler, toplam 255 bin metrekarelik bir alana sahip.

Modern barınma ve kesim imkanının bulunduğu tesislerde, vatandaşlara dağıtılmak üzere 10 bin adet “Kurban El Kitabı” ile 120 bin takım hijyenik kurban et poşeti de hazırlandı. Kesim alanlarında, mescit, lavabo, wc, dinlenme alanları, kantin gibi sosyal donatı alanları da bulunuyor.

Kurban satış yerlerine nasıl gidilir?

İETT’nin kurbanlık alanlarına giden otobüsler de 11-14 Ağustos arasında ücretsiz olacak.

İETT Avrupa Yakasında Kayaşehir/Başakşehir, Yeşilkent /Avcılar, Alibeyköy/Eyüpsultan, Çakmaklı/Büyükçekmece, Kestanelik/Çataca’dan, Anadolu Yakasında ise Ferhatpaşa/Ataşehir, Paşaköy/Sancaktepe ve Kurnaköy/Pendik kurban kesim alanına seferler düzenlenecek. Pendik’teki kurban pazarına gitmek isteyenler, Kartal’dan 132D nolu İETT otobüsüne binebilir.

Kurban bayramı 2020 ne zaman?

Hicri takvimde Zilhicce ayında Kurban Bayramı idrak edilecek. Miladi takvime göre, Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 31 Temmuz Cuma günü ise Kurban Bayramı'nın ilk günü. Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

30 Temmuz 2020 Perşembe Kurban Bayramı arefesi

31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı 1. gün

1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı 2. gün

2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı 3. gün

3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün