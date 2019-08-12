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Kurban Satış ve Kesim Alanı’na tam not

Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı, Kurban Bayramı’nda vatandaşlardan tam not aldı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:37
Kurban Satış ve Kesim Alanı’na tam not

Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı, Kurban Bayramı’nda vatandaşlardan tam not aldı.


Bayramın ilk gününde dolup taşan Kurban Satış ve Kesim Alanı, eksiksiz ve kesintisiz hizmetiyle vatandaşların yüzünü güldürdü. Sabahın ilk saatlerinde kurban alanına ilk olarak kasaplar ve görevli personeller geldi. Bölgede oluşturulan alanda kılınan bayram namazının ardından kurbanlıklar alınan sıra numarasına göre arka arkaya dizildi. Sırası gelen kurbanlık, görevliler eşliğinde içeri alındı ve profesyonel kasaplar tarafından dualar eşliğinde kesildi. Kurbanını modern kesimhanede kestirmek için Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı’na gelen vatandaşlar, ibadetlerini rahat ve temiz bir ortamda yapmanın mutluluğunu yaşadı. Öte yandan, Altındağ Belediyesi tarafından vatandaşlara gün boyunca çay ikramı yapıldı. Sabah kahvaltısında poğaça ikramının da yapıldığı Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda Altındağlılara tuz ve poşet desteği de sağlandı.



Gün boyu denetim


Gün boyu süren kesim işlemleri süresince Altındağ Belediyesi ekipleri, Kurban Satış ve Kesim Alanı’ndan bir an olsun ayrılmadı. Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve veteriner hekimler merkezdeki işleyişin aksamaması ve herhangi bir sorun yaşanmaması için büyük bir özveriyle çalıştı. Hiçbir aksaklığın yaşanmadığı Kurban Satış ve Kesim Alanı ve diğer kesim alanları, vatandaşların büyük beğenisini topladı. Kurbanlarını Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda kestirmeyi tercih eden vatandaşlar, Altındağ Belediyesi’ne ve Başkan Asım Balcı’ya teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:37
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