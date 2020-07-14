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Aktüel

Kurban pazarlarına özel "pazarlık kiti"

Antalya'da kurban pazarlarında tokalaşma geleneği bu yıl 'Pazarlık kiti' ile gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 17:37:00 -
Kurban pazarlarına özel "pazarlık kiti"

Antalya'nın Kepez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çamlıca ve Fevzi Çakmak mahallesindeki kurban satış noktalarında yeni tip koronavirüs nedeniyle hijyen kuralları en üst noktaya çıkarıldı.

Bu yıl kurbanlık alış ve satışı maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapılacak.

Belediye, kurbanlık alıcı ve satıcıları tarafından geleneksel hale gelen tokalaşmayı yapabilmesi için temsili tokalaşma eli tasarlayarak, içinde tek kullanımlık eldiven ve dezenfektan bulunan "Pazarlık kiti" hazırladı.

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