Kurban pazarından 400 bin TL’lik hırsızlık Trabzon’da kurban pazarında bir aracın camlarını keserle kırarak yaklaşık 400 bin TL para çalan bir kişi polisin çalışması sonucu yakalandı.

Trabzon’da kurban pazarında bir aracın camlarını keserle kırarak yaklaşık 400 bin TL para çalan bir kişi polisin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı’da kurulan kurban pazarına kurbanlık satmaya gelen A.K., kurban paralarını aracına koydu.

Bir süre sonra aracın camlarının kırılarak 400 bin TL parasının çalındığını gören A.K., durumu polis ekiplerine bildirirken yapılan çalışma sonucunda olayın şüphelisi M.M., çevredeki esnafın da yardımıyla aynı pazarda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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