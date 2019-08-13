Kurban pazarında sopalı kavga: 2 yaralı Kartal’da kurban pazarında iddiaya göre müşteri kapma nedeniyle çıkan sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kartal’da kurban pazarında iddiaya göre müşteri kapma nedeniyle çıkan sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğeri olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Kartal Tugayyolu’ndaki kurban pazarında iddiaya göre müşteri kapma yarışı nedeniyle hayvan satıcıları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ambulansla hastaneye kaldırıldı, diğeri ise ayakta tedavi edildi.

Yaşanan olay nedeniyle kurban pazarına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olayın büyümemesi için önlem aldı.

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