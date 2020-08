Kurban nasıl vacib kılındı? Hz. İbrahim (as) ile Hz. İsmail (as)'nin Cenab-ı Hak'ka teslimiyeti

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, Hazreti İbrahim (as) ile oğlu Hazreti İsmail (as)'ın Cenab-ı Allah'a nasıl teslim olduklarını anlattı.

"Kurban denildiği zaman akla hayvan boğazlamaktan önce Cenab-ı Allah'a yakınlaşmak gelir." diyen Kapukaya, "Allah'a yakınlaşmak için yapılan ibadetlerin ilk örneğini Hazreti Adem (as)'ın çocuklarında görüyoruz. Kabil ile Habil Cenab-ı Hak'ka yakınlaşmak için Allah'a sahip oldukları mallarından taktimde bulunmuşlardı." ifadelerini kullandı.

'Hazreti İbrahim (as) ile Hazreti İsmail (as), Cenab-ı Hak'ka teslimiyetin örneğidir'

Hazreti İbrahim (as) ile oğlu Hazreti İsmail (as) arasında yaşananları anlatan Mehmet Kapukaya, "Hazreti İbrahim (as) Cenab-ı Allah'a 'Rab'bim bana salih bir evlat nasip et' diyerek dua etmişti. Cenab-ı Hak ise İbrahim (as)'a bir mucize olarak 80 yaşında evlatlar verdi. Hazreti İbrahim (as) evladı İsmail koşup yürüme çağına gelince bir rüya görüyor. İbrahim (as) oğluna, 'Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Bu konuda bana söyleyeceksin' diyor. Hazreti İsmail (as) da hiç tereddüt etmeden 'İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın' diyerek cevap veriyor. Burada İbrahim (as) evladını kurban vermeyi kabul ederek, İsmail (as) de Allah yolunda kurban olmayı kabul ederek Cenab-ı Hak'ka teslim oldular. Cenab-ı Hak onların her ikisini de imtihan etti ve bu imtihan başarıyla sonuçlanınca Allah-u Teala İbrahim (as)'a Cebrail (as) aracılığıyla büyük bir kurbanlık koç taktim etti. İşte kurban ibadeti temel olarak bu hadise ile başlamıştır." şeklinde konuştu.