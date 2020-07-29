Kurban kimlere vaciptir? Kimler kurban keser kimler kurban kesmez?
Kurban kimlere vaciptir? Kimler kurban keser kimler kurban kesmez? Kurban nedir? İbadet maksadıyla hicri aylardan Zilhicce’nin 10, 11 ve 12.günleri olan Kurban Bayramı günlerinde belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmektir. Kurban kimlere vaciptir? Akıllı, ergen, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslümanın kurban kesmesi vaciptir.
Dinen yolcu hükmünde olan kimse kurban kesmekle yükümlü değildir. Ancak yolcu hükmünde bulunan kimsenin tek başına veya mukimlerle birlikte kurban kesmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Diğer mezheplere göre kurban mükellefiyeti açısından yolcu olanla mukim olan arasında kurban kesmenin onlara göre sünnet olması sebebiyle hükmü konusunda bir farklılık yoktur.
Kurban kesecek kişi ölürse öteki ibadetler gibi kurban yükümlülüğü de düşer. Bu yüzden hayvanda varisleri dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Ancak vasiyet etmişse, adına kurban kesilmelidir. Bu durumda, vasiyet miktarı yetersiz kalınca, yettiği kadarıyla kurban kesilir.