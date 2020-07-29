Kurban kimlere vaciptir? Kimler kurban keser kimler kurban kesmez?

Dinen yolcu hükmünde olan kimse kurban kesmekle yükümlü değildir. Ancak yolcu hükmünde bulunan kimsenin tek başına veya mukimlerle birlikte kurban kesmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Diğer mezheplere göre kurban mükellefiyeti açısından yolcu olanla mukim olan arasında kurban kesmenin onlara göre sünnet olması sebebiyle hükmü konusunda bir farklılık yoktur.

Kurban kesecek kişi ölürse öteki ibadetler gibi kurban yükümlülüğü de düşer. Bu yüzden hayvanda varisleri dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Ancak vasiyet etmişse, adına kurban kesilmelidir. Bu durumda, vasiyet miktarı yetersiz kalınca, yettiği kadarıyla kurban kesilir.