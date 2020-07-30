Kurban kesmeyip de parasını sadaka olarak fakirlere, hayır kurumlarına bağış veya öğrencilere burs olarak versek olur mu? Yoksa illa kurban kesilmeli mi? Kurban kesmek, hicretin ikinci yılında meşru' kılınmıştır. Kurban kesmenin delili kitab, sünnet ve icma' ile sabittir. Kevser suresinde Yüce Allah (C.C) şöyle buyurmaktadır: "Rabbin için namaz kıl ve kurban kes." buyurmaktadır. İslam alimleri bu ayetten, kurban kesmenin vacib olduğu ve tüm mü'minlere emredildiği hükmünü çıkarmışlardır. Bununla birlikte Kurban kesmeyi şiddetle emreden bir çok hadîs-i şerîf de vardır.

"Hâli vakti yerinde olup da kurban kesmeyen kimse bizim mescidimize yaklaşmasın. Hazret-i Enes de, Resûlüllah Efendimizin (asm) bizzat kendi elleriyle iki koç kurban ettiğini beyan etmektedir.

Kurban kesmek yerine bağış yapılsa olur mu?

Kurban kesilmeyip parası öğrencilere burs olarak verilemez. Bu şekilde yapıldığında vacip olan kurban kesme ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Bu kurbanın parası bir fakire veya öğrenciye verilse, o zaman vacip borcu devam eder, sünnet olan sadaka sevabı kazanılır.