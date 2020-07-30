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İSLAM

Kurban kesildikten sonra kanın alna sürülmesinin sebebi nedir?

Kurban kanı neden alna sürülür? Günümüzde kurban kesildikten sonra genellikle kurban kanını çocukların alnına sürüldüğü görülmekte. Kesilen kurbanın kanından alna sürülmesi dinimizde var mıdır? Kesilen kurbanın kanını alna sürmek hurafe mi? Dinimizde alna kan sürmek var mıdır?

Yeniakit Publisher
2020-07-30 16:40:00 - 2020-07-30 16:41:02
Kurban kesildikten sonra kanın alna sürülmesinin sebebi nedir?

Kesilen kurbanın kanının alna sürülmesinin dinle hiçbir ilgisi yoktur. Güvenilir kaynakların hiçbirinde böyle bir bilgi mevcut değildir. Halkımız arasında yaygın olan bu uygulamanın başka kültürlerden girdiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla terk edilmesi gerekir. Kur’ân-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde kurban kanının alna sürülmesi uygulaması onaylamayan bilgilerin bulunduğunu bilinmekte. Kesilen kurban kanının alna sürülmesinin dinle hiçbir alakasının olmadığı kabul edilen bir görüştür.  Yüce Rabbimiz Hac suresinin 37. ayet-i kerimesinde 'Kestiğiniz kurbanların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşmaz. Fakat ona ulaşan sizin takvanızdır' buyurmaktadır. Bu ayetin inişine sebep teşkil eden olay cahiliye dönemindeki yanlış kurban anlayışıdır. Buna göre Cahiliye döneminde Araplar Kâbe yanında kurban keserler, kurban kanını da Kâbe duvarına sürerler ve kurbanlarının kabul edilmesi için dua ederlerdi. Son ve hak din İslam gelince bu uygulamayı yapmak isteyenler olunca bu ayet-i kerime inmiştir. Yine cahiliye adetlerine göre, insanlar “ensâb” denilen dikili taşların yanlarında kurban keserler ve kanını sürdükleri bu taşları takdis ederlerdi. Ayrıca putlara kan sürmenin onları kutsallaştıracağını düşünürlerdi.

 

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