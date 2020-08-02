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İSLAM

Kurban kesenlere tedbirleri gözardı etmeyin uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu’nun, kurban kesecek vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda defalarca uyarılarda bulunmasına rağmen bayramın birinci ve ikinci günü kurban kesim alanlarında kurbanlarını kesen onlarca vatandaşın bu kuralları göz ardı ettiği görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 09:47:00 -
Kurban kesenlere tedbirleri gözardı etmeyin uyarısı

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Mübarek Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlarını kesecek olan binlerce vatandaş kurban kesim alanlarına akın etti. Geçen yıl aralık ayından beri dünyada, mart ayından beri de Türkiye’de etkisini sürdüren Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başarılı bir şekilde mücadele verilen Türkiye’de salgının yayılması durdurulmuştu. Pandeminin gölgesinde girilen bayram öncesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu tarafından kurban kesecek vatandaşlar için maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri çağrıları yapmıştı. Ancak, Ankara’da kurban kesim alanlarında kurbanlarını kesen onlarca vatandaşın söz konusu kurallara uymaması dikkat çekti. İnsanların ağızlarında takılı olması gereken maskenin, kollarına veya çene altlarına takılmış olduğu, kurban kesimi sırasında birden çok insanın sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak kurbanın başında beklediği görüldü.

Risk grubundakiler de kesim yerlerindeydi!

Salgının ilk görüldüğü tarihlerde risk taşıdıkları için alınan tedbirler doğrultusunda günlerce sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı çocuklar da kurban kesim alanlarına akın ettiler. 65 yaş üstü vatandaşların ve 20 yaş altında olan çocukların da maskelerini takmadan, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak kalabalığa girmeleri pandemi açısından endişe verici görüntüler oluşturdu.


Yeni Akit Gazetesi
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