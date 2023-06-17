Kurban ile “kavurma” arasında çok “ince bir çizgi” vardır. Burayı ıskalarsan kesilen hayvan “kurban” değil “kavurma” olur. O zaman da sana “kavurma bayramın mübarek olsun!” denilir. Bu sebeple kurban mevzuunu iyi anlamak lazım.

Her şeyden evvel kurbanın bir “ibadet” olduğu bilinci ile hareket edilmelidir. Bilinmelidir ki kurban salt bir “hayvan boğazlama eylemi” değildir. Kurbanı kurban yapan yegane amil “yaklaşma” dır. Zaten kurban kelime itibariyle yaklaşmayı ifade eder. Ha o zaman hemen akla şu geliyor. Kime ya da neye yaklaşacağız?

Evet kurban yaklaşmaktır. Evvela kurbanlık bir hayvanı kesen mümin, Allah’a yaklaşır. Bu yaklaşma manen bir yaklaşmadır. Hayvanı kesen O’nun rızasını kazanır. Ondan kazandığı takva kalır yanına. Eti ve kanı burada kalır takvası Allah’a ulaşır. (Hac 22/37) O zaman şunu net olarak ifade edebiliriz. Aslında biz hayvanı keserek bir “takva eylemi” gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve biz bir hayvanı keserek aslında kendimiz kurban oluyoruz. Allah’a yaklaşan, Allah’a kurban olan inek değil ineğin sahibi olmuş oluyor.

Kurbanın “kavurma boyutu” yok mudur? Vardır. Zira biz kurban keserek “fakire” de yaklaşırız. Kestiğimiz hayvanın etini fakir ile paylaşarak bu gerçekleşmiş olur. Zaten bütün mali ibadetlerde olduğu gibi kurbanda da esas olan fakire yardım eli uzatmaktır, paylaşmaktır.

Diğer taraftan kurban ibadetinin yerine gelebilmesi için kurban olabilecek hayvanların bizzat veya “vekalet” verilerek boğazlanması gereklidir. Bu bağlamda kesim olmadan bedelini “sadaka” vermekle bu ibadet yerine gelmiş olmaz.

Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı 30 yıldan beri “Vekalet yolu ile Kurban Kesim Organizasyonu” yapıyor. Kurbanlarınızı vekalet vererek yurt içi veya yurt dışında kestirmek isterseniz müftülükler, TDV şubelerimiz, cami görevlilerimiz sizlere yardımcı olacaklardır. Ya da TDV’nin https://bagis.tdv.org/ sitesinden de vekalet verebilirsiniz. Kurban bedelleri 2023 yılı için yurtiçi 5950 TL, yurtdışı 2750 TL’dir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son bir not: 2022 yılında TDV-DİB organizasyonu ile yurtiçinde 81 il, yurtdışında 82 ülkede toplam 375 bölgede 525 bin 550 hisse kurban kesilerek yaklaşık 4 milyon aileye, 22 milyon kişiye ulaştırıldı.