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Kurban ibadeti esnasında okunacak dua ve kılınacak namaz

Allah’a yakınlaşmanın ve sadakatin en önemli mihenklerinden olan Kurban ibadeti esnasında okunacak dualar, ihlasımızın şükrümüzün derecesini artıracaktır.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:32
Kurban ibadeti esnasında okunacak dua ve kılınacak namaz

Usulüne uygun bir şekilde korkutmadan ve canı acıtmadan yatırılan ve İslami usullere göre kurban kesiminden sonra, ibadetin yerine getirilmesinin şükrü için iki rekat namaz kılınır. Normal namazlarda olduğu şekliyle tamamlanır. İlk rekattaSübhaneke okumak kaydıyla Fatiha ve zammı sure okunarak namaz nihayete erdirilir. Kurban kesilirken de

(el-En'âm, 79)          

Okunuşu: "İnnîveccehtuvechiyelillezîfatarassemâvâtivel arda hanîfen ve mâ ene minelmuşrikîn."

Anlamı:"Benhanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim."

(el-En'âm, 162)

Okunuşu: "İnnesalâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtîlillâhirabbilâlemîn."

Anlamı: "Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir."

Ayeti kerimeleri okunur. Bu ayetlerden sonra da;AllahüekberAllahüekber. Lâ ilâhe İllâllahüvallahüekber. Allahüekber ve lillâhilhamd şeklinde tekbir getirillir ve BismillahiAllahü Ekber denilerek hazırlanan keskin bıçak kurbanlığın boynuna çalınır

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:32
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