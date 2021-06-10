Kurban fiyatları ne kadar? Bu yıl kurbanlıklar ne kadar? Küçükbaş kurban fiyatı büyükbaş kurban fiyatları 2021

Kurbanlık fiyatları 2021. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı yurt içi ve yurt dışı vekalet kuban fiyatları ne kadar açıklayacağı merak ediliyordu. Diyanet 2021 yılı vekalet kurbanlık fiyatlarını kamuoyuna duyurdu. İşte büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları. Kurban kesecek olan vatandaşlar dana, koç, koyun, keçi kurban fiyatları ne kadar oldu vatandaşlarca sorgulanıyor.

2021 Kurban fiyatları ne kadar?

Küçükbaş kurban fiyatı büyükbaş kurban fiyatları 2021 Kurban fiyatları büyükbaşta 5 bin ile 30 bin lira, küçükbaşta ise 800 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişmesi, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaşta 19-30 lira, küçükbaşta 22-35 lira olması bekleniyor.

Diyanet yurt içi yurt dışı vekalet kurban fiyatları ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı. 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlenmişti.

Canlı kurban fiyatları

Geçtiğimiz yıl canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaşta 19-30 lira, küçükbaşta 22-35 lira civarındaydı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar,, Türkiye ortalamasına bakıldığında büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 24 lira 61 kuruş, küçükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının ise 28 lira 43 kuruş olduğunu dile getirdi.

Canlı kilogram büyükbaş küçükbaş hayvan fiyatları

Canlı büyükbaş ve küçükbaş İstanbul'da 27-28 lira, Ankara'da 22-28 lira, İzmir'de 20-30 lira, küçükbaş hayvan fiyatlarının da bu illerde sırasıyla 28-30, 25-30 ve 25-35 düzeyinde seyretmişti.