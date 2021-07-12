Kurban fiyatları inek, düve, tosun, koyun, koç, toklu keçi canlı kilo fiyatı

2021 kurban fiyatları kaçtan satılıyor? Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatlarının illere, canlı ağırlığa, ırkına ve büyükbaşta inek, düve, tosun, küçükbaşta ise koyun, koç, toklu ve keçi olmasına göre değiştiğini ifade etti. Açıklamaya göre fiyatlar, geçen yıla oranla büyükbaşta yüzde 19,73; küçükbaşta ise yüzde 17,33 oranında arttı.

2021 kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş, küçükbaş kurban fiyatları

Ortalama fiyatları paylaşan Bayraktar, "Bu yıl ülkemizde ortalama kurban fiyatları, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor. Canlı ağırlık fiyatı da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 24-35 lira, küçükbaş hayvanlarda ise 24-40 lira arasında" dedi. Söz konusu fiyatların bayram yaklaştıkça ve talebin durumuna göre de değişeceğine dikkati çeken Bayraktar, Türkiye ortalamasına bakıldığında, büyükbaş hayvanların canlı ağırlık kilogram fiyatının 29 lira 46 kuruş, küçükbaş canlı ağırlık kilogram fiyatının ise 33 lira 36 kuruş olduğunu kaydetti. Bayraktar, canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatlarının, satışların en fazla olduğu üç ilden İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında 32-35 lira, Ankara'da 26-30 lira, İzmir'de ise 24-35 lira, küçükbaş hayvan fiyatlarının da bu illerde sırasıyla 35-40 lira, 30-36 lira ve 25-40 lira düzeyinde seyrettiğini bildirdi.

Vekaleten kurban fiyatları

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.