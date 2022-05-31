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Ekonomi Kurban fiyatları belli oldu mu? 2022 Diyanet kurban hisse fiyatları belli oldu mu?
Ekonomi

Kurban fiyatları belli oldu mu? 2022 Diyanet kurban hisse fiyatları belli oldu mu?

Kurbanlık fiyatları araştırılmaya başlandı. Temmuz ayında idrak edilecek olan bayram öncesinde pek çok kişi “Kurbanlıklar ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, büyükbaş kurbanlıklar bu sene kaza satılacak? Kurbanlık fiyatları belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-05-31 15:28:00 -
Kurban fiyatları belli oldu mu? 2022 Diyanet kurban hisse fiyatları belli oldu mu?

Kurban bayramına kısa bir süre kala vatandaşlar büyükbaş, küçükbaş kurbanlıkların ne kadar olduğu, kaça satıldığı araştırılıyor. Peki, bu yıl büyükbaş kurbanlıklar kaça satılacak?

Kurban fiyatları belli oldu mu? 2022 Diyanet kurban hisse fiyatları belli oldu mu?

Kurban bayramı 9,10,11 ve 12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesinde bütçesini hazırlamak isteyenler ise ‘Kurban fiyatları belli oldu mu?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Kırmızı et fiyatlarındaki artışların kurbanlık fiyatlarına yansıması bekleniyor. Besiciler ise artan yem fiyatları sebebiyle kurbanlık fiyatlarının yükseleceğini belirtiyor. Bu yıl küçükbaş kurbanlıkların 3-4 bin, büyükbaş hayvanların ise 60-70 bin TL arasında satılması bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılına ait hisse bedelini henüz açıklamadı. 2021 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlemişti.

 

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