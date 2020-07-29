Kurban eti yıkanır mı? | Kurban eti kaç kişiyi dağıtılır?

31 Temmuz – 3 Ağustos tarihlerinde kurban bayramı idrak edilecek. Kurban bayramı sebebiyle vatandaşlar etin nasıl bölüştürülmesi, nasıl temizlenmesi gerektiğini araştırıyor. Özellikle pek çok kişi “Kurban eti yıkanır mı?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Kurban eti yıkanır mı?

Kurban eti kesildikten sonra serin ve temiz bir yerde 3-4 saat dinlendirilmelidir. Uzmanlar kurban etinin 15-20 dakika soğuk suda dinlendirilerek yıkanması gerektiğini tavsiye ediyor.

Kurban eti kaç kişiyi dağıtılır?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).