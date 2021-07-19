Kurban bayramında imkanı olan ve kurbanlık kesenler, ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor. Kurban etinin yıkanıp yıkanmayacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, kurbanlık et yıkanırsa ne olur?

Kurban eti yıkanır mı?

Kurban bayramında pek çok eve et giriyor. Gelen bu etlerin muhafazası son derece önemli. Yanlış saklama koşulları etin bozulmasına yol açabiliyor. Uzmanlar etin eve geldikten sonra hızla poşetten çıkarılıp buzdolabına yerleştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Et buzdolabında 3-4 saat hatta 5-6 saat dinlenmeli. Ardından etin kanı süzülüp tek pişirimlik porsiyonlara bölünüp derin dondurucuya kaldırılmalı.

Eti derin dondurucuya koymadan önce yıkamamanız önemli. Et yıkandıktan sonra hızla bakteri üreyebilir. Bu sebeple eti yıkadıktan sonra hemen pişirmeniz gerekiyor. Derin dondurucuya kaldırılacak olan eti yıkamanız gerekmiyor.

Derin dondurucuya attığınız eti pişirmeden bir gün önce buzdolabına indirin böylelikle etin sağlıklı çözülmesini sağlamış olursunuz. Eti doğrudan sıcak suyla yıkayarak yıkamayın bu etin bozulmasına yol açacaktır.