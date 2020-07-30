Memleketten kurban eti nasıl getirilir? Otobüsle et nasıl taşınır? Kurban Bayramı için memlekete gittiniz hem sılayı rahim yaptınız hem de kurbanlarınızı memlekette kestiniz. Kurban bayramı tatili bitiyor ve siz de memleketten yaşadığınız yere döneceksiniz. Peki memlekette kestiğiniz kurbanı nasıl getireceksiniz? Kurban Bayramı dönüşü memleketinizden yaşadığınız yere kurban eti götürmeyi düşünüyorsanız hem sağlığınız için hem de aracınızın kirlenmemesi için mutlaka uygulamanız gereken yöntemler var tahmin edebileceğiniz gibi.

Kurban eti otobüsle taşımak için nasıl paketlenmeli. Araba ile kurban eti taşıma ve kurban eti saklama koşulları. Et taşınmadan önce nasıl paketlenmeli? Kurban eti ne zaman ve nasıl yenmeli sorusu kurban bayramının başlaması ile birlikte araştırılmaya başladı. Uzmanlar her Kurban Bayramı öncesi olduğu gibi bu kurban Bayramı öncesinde de kurban etinin hemen yemenim sakıncalı olduğunu söylüyor. Peki kurban eti kaç saat bekletilmeli nasıl yenmeli? Kurban eti uzun yolda nasıl taşınır? Kurban eti otobüsle arabayla nasıl götürülür? İşte detaylar…

Kurban eti uzun yolda nasıl taşınır?

Kurban etlerini öncelikle buzdolabı poşetlerine pay etmelisiniz. Pay ettiğiniz etleri yolculuğa çıkmadan mümkünse 1 gün önce dondurucuya koymalısınız. Eğer etiniz bayramın 1. günü gelir ve siz 4. günü ya da sonrasında yolculuğa çıkarsanız kurban etlerini donduruda kalacağı süre fazla olacağından taşıma işleminiz daha sıkıntılı bir duruma yönelecektir. Dondurucuda iyice donmuş kurban etlerinizi arabaya yerleştirme kısmına gelince burada çok dikkatli olmak gerekir. Özellikle et taşımak için tercih edilen "strafor kutu" ya da "köpük kutu" olarak bilinen kutulardan temin etmeniz kurban etinizin bozulmaması için oldukça önem arz etmektedir. Bu kutulara yapı marketlerden, nalburlardan ya da online alışveriş sitelerinden ulaşabilirsiniz. Bu kutular sızdırma yapmayacağı gibi dışarının sıcaklığını da iç kısmına hızlıca iletmeyecek ve etleriniz daha güvende olacaktır. Bol bol alacağınız buz akülerini strafor kutunun hem altına, hem etlerin arasına hem de üstüne yerleştirmeniz gerekiyor. Böylece dondurucudan çıkarıp doğrudan kutulayacağınız etler hiç çözülmemiş oluyor ve bildiğiniz gibi etler zaten bir kez çözdürüldükten sonra hemen kullanılması gereken yiyeceklerden olduğundan en sağlıklı taşıma yöntemlerinden biri bu yöntem oluyor.