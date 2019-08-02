Kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti ne zaman buzluğa koyulur?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar kesecekleri kurbanlıkları için son hazırlıklarını yapmaya başladılar. Kurbanlıkların kesilmesi sonrasında etlerin hazırlanması sonrasında etlerin bir kısmı çevredeki insanlara verilecek, bir kısmı misafirlerle beraber yenecek ve bir kısmı da kesen kişinin kendisine kalacak. Peki etin kalan kısmı nasıl saklanmalı? Kurban eti nasıl saklanır ve kurban eti ne zaman buzluğa koyulur? İşte kurban etinin saklanmasına dair ayrıntılar...

Kurban eti nasıl temizlenir?

Kurban kesim yerlerini mutlaka özenle seçin. Bakanlık ruhsatlı olan alanlar serin, temiz ve mutlaka bol suyun bulunduğu yerler olmalıdır. Kesim yapan kişinin temizliğine, elinde yara olup olmadığına, eldiven takmasına ve bıçakların temizliğine dikkat edin. Parçalara ayrılmış eti temiz kaplara koyun. Ardından güneş görmeyen serin bir yerde 8-10 saat dinlendirin. Dinlendirmeden pişirilen et hem zor pişecek hem de sindirim sorunlarına sebep olacaktır. Etin sıcaklığı düştükten sonra buzdolabına koymalısınız. Et dinlendirildikten sonra temiz kaplar içerisinde buzdolabında 3-4 gün, -18 derecede dondurucuda 6 ay saklanabilir. Pişirmek istediğiniz kısımları ilk olarak yarım saat kadar soğuk suda bekletin. Bekleme sırasında etin kanı suya akacak ve rengi açılacaktır.

Poşetle buzdolabına koymayın

Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, kurban etinin saklanma koşullarına ilişkin uyarıda bulundu. Ayhan, "Kurban kesim yerlerinde almış olduğumuz etler kesinlikle poşetlerle buzdolabına konulmamalı. Poşetiyle buzdolabına koyulan yeni kesilmiş etler yanma yapar, bu da çürümeye yol açar" dedi.

İki gün dinlendirin

Kurban etinin heder olmaması için dikkat edilmesi gerekenler olduğunu anlatan Ayhan, şöyle konuştu:

" Kurban kesim yerlerinde almış olduğumuz etler kesinlikle poşetlerle buzdolabına konulmamalı. Poşetiyle buzdolabına koyulan yeni kesilmiş etler yanma yapar, bu da çürümeye yol açar. Soğuk zinciri bozmamak için poşetlerden çıkardıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli. Etlerimizi poşetsiz yerleştirmek gerekir. Ayrıca kıyma ve kuşbaşı yaptırılmak istenen etlerin en az iki gün dinlendirilmesi şart."

Küçük parçalara ayırarak saklayın

Erzurum Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Polat, et ürünlerinin bakterilerin çoğalması açısından çok elverişli gıdalar olduğunu ve etin muhafaza edildiği yerin çok önemli olduğunu söyledi. Etin soğuması sonrasında küçük parçalara ayrılarak muhafaza edilmesi gerektiğini belirten Polat, uzun süre sonra tüketilecek olan etin -18 derece seviyesinde muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi. Kısa süre içinde tüketilecek etlerde ise bu seviye 4 derece olarak belirtildi. Ayrıca kurban etinin temizlenmesi konusunda da aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiği anlatıldı. Kesim işleminden temizleme işlemine kadar her mekanın son derece temiz ve hijyenik olması gerektiğinin altı çizildi.

Etler buzdolabına ne zaman konulmalı?

Etlerin parçalara ayrılması sonrasında temiz kaplara konarak 8 saat ile 10 saat arasında dinlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Böylece hem etin içindeki kan akacak hem de daha pişirilebilir ve yenebilir bir kıvama gelecektir.