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Kurban eti nasıl saklamalı

Kurbanlık etleri sağlıklı bir şekilde saklayabilmek için bazı yöntemlere dikkat edilmesi gerekiyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
Kurban eti nasıl saklamalı

Kurbanlık etleri sağlıklı bir şekilde saklayabilmek için bazı yöntemlere dikkat edilmesi gerekiyor.


Saklanacak etin havalandırılması, buzdolabın derecesi ve koyulacak poşet önem arz ediyor. Uzman kasaplar, eti buzdolabına koymadan önce en az 5, en fazla 12 saat havalandırılması gerektiğinibelirtiyor.Aksi takdirde etin yeşile dönmesi, kokması ve bakteri üretilmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliriz.


Kasap Faruk Mutlu, eti nasıl saklayabileceğimizle ilgili olarak “Etleri öncelikle uzman kasaplar tarafından kesildikten sonra askıda en az 12 saat beklemesi ve havalanması lazım. Bu havalanması sonrası etleri soğuduktan sonra buzdolaplarına koyabilirler. Ondan sonra gereken şekilde kıyma ve kuşbaşı olarak kullanılabilir. Sıcak etin direk buzdolabına girmemesi lazım. Dışarda en az 5 saat ve yapabilirsek 12 saate kadar havalandırılması lazım. Kan da akması lazım, kan aktıktan sonra oda sıcaklığa girmesi ve ondan sonra buzdolabına koyulması lazım. Et, balkonda, odada ya mutfakta havalandırılabilir. Etin havalandırılması çok önemli, yoksa etin rengi yeşile döner, bozulur ve bakteri üretir. Yapılan en büyük hata sıcak etin direk poşete konulup havalandırmadan buzdolabına konulmasıdır. Birkaç saat içinde et yeşermiş, kokmuş olarak karşımıza çıkıyor” ifadeleri kullandı.


Etin konulacağı poşetlerin de sadece beyaz ve şeffaf olmasını vurgulayan Mutlu, “Koyacağımız poşetlere da dikkat etmemiz lazım; Poşetlerde beyaz ve şeffaf poşetler olması gerekmektedir; her türlü poşetler olmayacaktır;ya da saklama kaplar olursa daha güzel olur” dedi.



Donmuş et çözüp bir daha dondurulmaz


Eti yiyebilecek parçalara ayrılıp buzdolabına koymayı tavsiye eden Faruk Mutlu, “Et birkaç gün içinde tüketilecekse dondurulmasına gerek yok, eğer daha sonra, bir hafta, on gün sonra tüketilecekse dondurulsun daha güzel olur. Dondururken de dolapta yiyebilecekleri kadar parçalara kesip koysunlar, çünkü dondurulmuş eti bir defa açtıktan sonra tekrar dondurulması riskli ve sağlıksızdır. Yani donan eti çözüp tekrar dondurulmasının zararı var” şeklinde konuştu.



Eti saklayacağımız süreye göre soğukluk derecesi de önemli


Mutlu, "Eğer kısa bir süre, yani bir haftaya kadar eti saklamak istiyorsak buzdolabın 3 veya 4 derecede saklayabiliriz, ama daha fazla saklamak istiyorsak eksi 18 dereceye kadar bir soğukluğa ihtiyacımız var" dedi.



Sıcak etin pişirilmesi zor


Sıcak etin yumuşamasının zor olduğunu vurgulayan Mutlu, “Eti hemen pişirip yemesi daha lezzetli, ama pişirmesi zordur. Bayramda hemen pişirdiğimiz etler çok lezzetli olur, ama çok zaman sert kalır. Donmuş etlerin pişirilmesi kolaydır ve hızlı bir şekilde yumuşatabiliriz” ifadeleri kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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