Kurban eti nasıl pişirilir? | Yumuşacık et kavurma tarifi
Et kavurma nasıl yapılır? Kurban bayramıyla birlikte pek çok kişi kurban etinin nasıl pişirilmesi gerektiğini araştırmaya başladı. Birçok kişi “Kurban eti nasıl pişirilir?” , “Lokum gibi kurban eti nasıl pişer” , “Yumuşacık et nasıl pişirilir” , “Et pişirmenin püf noktası” konularını araştırıyor. İşte, lezzetli kurban eti pişirmenin püf noktası.
Kurban bayramında kesilen etler pişirilip konuklara ikram edilir. Ancak kurban etini lokum gibi pişirebilmek için püf noktaları bilmek gerekiyor. İşte, kurban etini pişirmenin püf noktaları.
Kurban eti nasıl pişirilir? | Yumuşacık et kavurma tarifi
Lezzetli bir et kavurma için tencerenin ocakta iyice ısıtılması gerekiyor. Ardından tencereye iç yağı ya da kuyruk yağı konur ve eritilir.
Yağ eridikten sonra tencereye küçük küçük doğranan etler alınır.
Etler iyice karıştırıldıktan sonra tencerenin kapağı kapatılır.
Et kısık ateş tepişmeye bırakılır.
Etler ara ara kontrol edilerek pişirilir.
Son olarak pişen etlere tuz eklenir ve ocağın altı kapatılır.
Afiyet olsun.