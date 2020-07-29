Kurban bayramında kesilen etler pişirilip konuklara ikram edilir. Ancak kurban etini lokum gibi pişirebilmek için püf noktaları bilmek gerekiyor. İşte, kurban etini pişirmenin püf noktaları.

Kurban eti nasıl pişirilir? | Yumuşacık et kavurma tarifi

Lezzetli bir et kavurma için tencerenin ocakta iyice ısıtılması gerekiyor. Ardından tencereye iç yağı ya da kuyruk yağı konur ve eritilir.

Yağ eridikten sonra tencereye küçük küçük doğranan etler alınır.

Etler iyice karıştırıldıktan sonra tencerenin kapağı kapatılır.

Et kısık ateş tepişmeye bırakılır.

Etler ara ara kontrol edilerek pişirilir.

Son olarak pişen etlere tuz eklenir ve ocağın altı kapatılır.

Afiyet olsun.