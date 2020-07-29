  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile

Kurban eti nasıl pişirilir? | Yumuşacık et kavurma tarifi

Et kavurma nasıl yapılır? Kurban bayramıyla birlikte pek çok kişi kurban etinin nasıl pişirilmesi gerektiğini araştırmaya başladı. Birçok kişi “Kurban eti nasıl pişirilir?” , “Lokum gibi kurban eti nasıl pişer” , “Yumuşacık et nasıl pişirilir” , “Et pişirmenin püf noktası” konularını araştırıyor. İşte, lezzetli kurban eti pişirmenin püf noktası.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 17:02:00 -
Kurban eti nasıl pişirilir? | Yumuşacık et kavurma tarifi

Kurban bayramında kesilen etler pişirilip konuklara ikram edilir. Ancak kurban etini lokum gibi pişirebilmek için püf noktaları bilmek gerekiyor. İşte, kurban etini pişirmenin püf noktaları.

Kurban eti nasıl pişirilir? | Yumuşacık et kavurma tarifi

Lezzetli bir et kavurma için tencerenin ocakta iyice ısıtılması gerekiyor. Ardından tencereye iç yağı ya da kuyruk yağı konur ve eritilir.

Yağ eridikten sonra tencereye küçük küçük doğranan etler alınır.

Etler iyice karıştırıldıktan sonra tencerenin kapağı kapatılır.

Et kısık ateş tepişmeye bırakılır.

Etler ara ara kontrol edilerek pişirilir.

Son olarak pişen etlere tuz eklenir ve ocağın altı kapatılır.

Afiyet olsun.

Arefe günü hangi ibadetler yapılır? | Kurban bayramı arefesinde hangi ibadetler yapılır?
Arefe günü hangi ibadetler yapılır? | Kurban bayramı arefesinde hangi ibadetler yapılır?

İSLAM

Arefe günü hangi ibadetler yapılır? | Kurban bayramı arefesinde hangi ibadetler yapılır?

Kurban eti yıkanır mı? | Kurban eti kaç kişiyi dağıtılır?
Kurban eti yıkanır mı? | Kurban eti kaç kişiyi dağıtılır?

İSLAM

Kurban eti yıkanır mı? | Kurban eti kaç kişiyi dağıtılır?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı