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Kurban eti nasıl kavrulur? Kavurma nasıl pişirilir?

Kurban eti nasıl kavrulur? Kavurma yapmanın püf noktalarından biri de kullanıla yağdır. Özellikle kuyruk yağı ile yapılan etin lezzeti farklıdır. Fakat elinizde yeterince kuyruk yağı yoksa tereyağı ya da sıvı yağ kullanabilirsiniz. Peki ama kavurmanın püf noktaları nelerdir? Kurban etini kavurmadan nasıl işlemlerden geçirmeli? Yumuşak kavurma nasıl yapılır? Kurban eti nasıl pişirilir? Kavurma tarifi....

Yeniakit Publisher
2020-07-30 17:53:00 -
Kurban eti nasıl kavrulur? Kavurma nasıl pişirilir?

Kurban etiyle yapılacak olan kavurmayı, ikinci gün yapmak en ideali olacaktır. İlk gün için ciğer kullanılabilir. Eğer dinlendirmeden etleri keser ve dondurucuya koyarsanız, o sertlik, aylar sonra bile çözüldüğünde ette kalacaktır. Bu nedenle kesinlikle etleri dinlendirip, yumuşamasını sağlayın. 

Kurban eti nasıl kavrulur?

Kavurma et pişirmede kolay bir usuldür. Aynı zamanda eti muhafaza etme yöntemidir. Kavurma yaparken hayvansal yağlar kullanılabilir. Ancak illa da kuyruk yağı kullanmak şart değil, iç yağ ya da tereyağı da kullanılabilir. Kavurma hayvansal yağ ile yapılacaksa ilk önce yağ tencereye alınır ve kısık ateşte pişirilir. Eriyen yağ süzülür ve yağdan akan tanecikler ayıklanır. Sonrasında ise kuşbaşı doğranan etler yağa ekleyip, sotelenir. Kısık ateşte en az 2-3 saat pişirerek, lezzetli bir kavurma elde edebiliriz. Kavurmanın lif lif olması için ise et piştikten sonra kaşıkla yavaşça ezilir. Kavurmanın yüzde 50’si et, yüzde 50’si ise yağ olmalı. Çünkü kavurma aynı zamanda eti saklama yöntemi olduğu için kavanoza alınan kavurmanın yarısı yağ olduğunda kavanozda hava kabarcıkları oluşmaz. Ayrıca etler kavanoza alınırken kaşıkla bastırılmalı ve dolan kavanozun en üstüne yağ gezdirilmeli. Böylece etin hava alması önlenir ve herhangi bir bakteriyel bozulmanın da önüne geçilmiş olur

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