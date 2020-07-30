Kurban derisini atmak günah mıdır? Kurban derisi kimlere verilir?

Kurban derisi ne yapılmalı? Kurban derisi satılır mı? Kurban derisi kime verilir? Kurbanın derisi, bir fakire veya hayır kurumuna verilmelidir. Hz. Peygamber (s.a.s.), veda haccında Hz. Ali’ye, kurban olarak kesilen develerinin başında durmasını ve bunların derileri ile sırtlarındaki çullarını sadaka olarak vermesini, kasap ücreti olarak bunlardan bir şey vermemesini emretmiştir (Müslim, Hac, 348; Buhârî, Hac, 120, 121; Ebû Dâvûd, Menâsik, 21).Peki kurban derisi kimlere verilir? Kurban derisi nereye verilir Buna göre kurban derilerinin para karşılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi caiz değildir (İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 203). Derinin satılması hâlinde bedelinin yoksullara verilmesi gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 165).

Ancak kurbanın derisi, bir yoksula veya hayır kurumuna bağışlanabileceği gibi, evde namazlık, kalbur ve benzeri ev eşyası yapılarak kullanılmasında da bir sakınca yoktur.

Derisi çöpe atılan kurban kabul olur mu?

Müftü Mehmet Aslan, kurban derisinin çöpe atılmasının caiz olmadığının altını çizdi. Derisi çöpe atılan kurbanın kabul olacağını kaydeden Aslan, şunları söyledi: “Önemli olan, kurbanın kesilmesidir fakat deriyi atmak caiz değildir. Deriyi bir fakire veya kuruma verirsiniz, ihtiyacını karşılar. Kurban kesen kişi, deriyi post olarak da kullanabilir. Kurbanın işe yaramayan bölümleri hariç, tırnağı bile çöpe atılmaz. Bunu yapan deri toplayan bir kurumsa eğer, vebali boynunadır. Ayrıca kanunen de suç işlenmiştir. Kurban bir ibadettir, o yüzden de onun her şeyi kıymetlidir”