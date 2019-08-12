0553 313 94 23

Kurban derileri ekonomiye kazandırılmalı

Kurban Bayramı’nda 3 milyon 600 bin küçük ve büyük baş hayvan kesilmesi bekleniyor.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:26
Kurban derileri ekonomiye kazandırılmalı

Kurban Bayramı’nda 3 milyon 600 bin küçük ve büyük baş hayvan kesilmesi bekleniyor. Kurbanlık hayvanların derilerinin katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesi için hayvanların uygun şartlarda kesilmesi, yüzüm işlemlerinin doğru yapılması ve uygun şartlarda saklanması hayati öneme sahip.



Uzmanlar, küçükbaş ham deriler için deri başına 2-3 kg, büyükbaş ham deriler için 8-10 kg civarında, kalın tanecikli temiz ve kuru tuz; derinin et tarafına iyice ovularak tüm yüzeye yaydırılmasını ve ham derinin suyunun uzaklaşması için serin ve havadar bir yerde bekletilmesini öneriyor.



Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, yıllık 1.6 milyar dolar ihracat hacmine sahip, 5 milyar dolarlık ticari büyüklüğe ulaşan deri sektörünün ihtiyacı olan ham derilerin önemli bölümünün Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanlık hayvanların derilerinden elde edildiğini, kurban derilerinin ekonomiye kazandırılması için vatandaşlarımızın azami özen göstermesi gerektiğini kaydetti.



"Kurbanlık hayvanların uygun şartlarda kesilmesi, yüzüm işlemlerinin doğru şartlarda yapılması ve uygun şartlarda saklanması, ekonomimize milyonlarca lira kazandıracak veya kaybettirecek kadar önem taşımaktadır" diyen Zandar, "Kesilen bütün hayvanların derilerinin sağlam olarak elde edildiği varsayılırsa, çok yüksek bir parasal değer ve ülke ekonomisine büyük katkı söz konusu olacaktır. Kurban derilerinden elde edilecek bu milli servetin değerlendirilmesi, ham derilerini hatasız, kusursuz, kayıpsız elde edilmesine ve özenle korunmasına bağlıdır. Bu sebeple kesim öncesinde, kesim sırasında ve kesimden sonra ham deriyi korumak amacıyla alınacak önlemlerde çok titiz ve bilinçli davranmak gerekmektedir" şeklinde konuştu.



Deri organik madde hemen tuzlanması gerekiyor


Ham derinin çok değerli bir organik madde olduğunun altını çizen Zandar, yüzüm işleminden sonra, havaların da sıcak olması nedeniyle kısa süre içinde tuzlama yapılmasının büyük önem arz ettiğine dikkati çekti.Zandar, ham derilerin korunması sırasında dikkat edilmesi gereken faktörleri ise şöyle sıraladı;


- Yüzülen deride kalan yapışık et ve yağ parçacıkları deride delik, kesik ve çizik oluşturmadan özenle sıyrılmalıdır. Deride et ve yağ parçacıklarının kalması, koruma amacıyla deriye verilecek tuzun deri içerisine nüfuz etmesini engeller ve ham derinin kolaylıkla bozulmasına sebep olur.


- Yüzülen ham deriler kan, idrar vb. pisliklerden arındırılmak amacıyla kesinlikle yıkanmamalıdır.


- Yüzüm sonrası deriler yaklaşık 1 saat kadar serin ve hava akımı bulunan bir yerde vücut ısısının düşmesi için bekletilmelidir.


- Bu haldeki ham deriler dikkatlice tuzlanmalı, tuzlanmış ve tuzlanmamış deriler kesinlikle güneşte kurutulmamalıdır.


- Koruma amacıyla küçükbaş ham deriler için deri başına 2-3 kg kadar, büyükbaş ham deriler için 8-10 kg civarında, kalın tanecikli (2-3 mm) temiz ve kuru tuz; derinin et tarafına iyice ovularak tüm yüzeye yaydırılmalı ve ham derinin suyunun uzaklaşması için serin ve havadar bir yerde bekletilmelidir.


- Yüzülen taze ham deriler kesinlikle naylon torbalarda muhafaza edilmemelidir. Naylon torbalara konulan deriler hava ile temas etmedikleri için kısa sürede bozulmaktadır.


-Kesim sırasında ortaya çıkan bağırsak ve iç organlar deri ile beraber kesinlikle muhafaza edilmemelidir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'ye bayram ziyaretleri
    1. CHP'ye bayram ziyaretleri
    2. Tanzanya'da bayram namazı
    3. Bakan Akar'dan "Güvenli Bölge"..
    4. 10 yaşındaki çocuk hamamda boğuluyordu
    5. İyi Parti'den MHP'ye dönüşler arttı!
    6. Kanarya Adaları'nda orman yangını
    7. İstanbul Havalimanı'nda sefer yoğunluğu!
    8. Çıtır çıtır susamlı çubuk kraker tarifi
    9. Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim..
    10. Bakan Akar, 12’nci Hava Ulaştırma..
    11. "Önümüzdeki birkaç yıl Türkiye-Ukrayna..
    12. Türkiye Diyanet Vakfından..
    13. TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M.Suat..
    14. Vali Kaymak: “Bizler size hizmet etmek..
    15. Norveç’teki cami saldırısında..
    16. Amasya’da jandarmadan uyuşturucu..
    17. Medipol Başakşehir, Avrupa..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurbanı..
    19. Kolombiya’da hava gösterisinde düşen 2..
    20. Parmak bebekler yaşama tutundu
    21. İZTO Müzesi’ndeki seramikler, bilimsel..
    22. Karadeniz'de karadutun pekmeze..
    23. Kurban derileri ekonomiye..
    24. 3 milyon Müslüman hacı oldu
    25. "Hac mevsimi boyunca 28 kardeşimiz..
    26. İzmir’in gurur tablosu
    27. Çankaya parkları bayramda da..
    28. EGO spor-ÇHD’den anlamlı iş birliği
    29. Bakan Kasapoğlu, Tutya Yılmaz'a moral..
    30. Tuz Dağı'na yabancı turist ilgisi
    Mesut Özil'e saldıranlar bakın kim çıktı!
    Mesut Özil'e saldıranlar bakın kim çıktı!
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Fatih Terim Galatasaray'dan sonraki takımını açıkladı
    Fatih Terim Galatasaray'dan sonraki takımını açıkladı
    Çekirdeğin faydası olur mu demeyin!
    Çekirdeğin faydası olur mu demeyin!
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı