Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı son durum
Kurban bayramında hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Koronavirüs salgını sebebiyle ramazan bayramında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Vatandaşlar benzer bir uygulamanın kurban bayramında oyup olmayacağını araştırıyor. Milyonlarca kişi “Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?” , “Sokağa çıkma yasağı olur mu?”, “Bayramda sokağa çıkma yasağı olur mu?” , “Sokağa çıkma yasağı 31 Temmuz” , “Hangi şehirlerde kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var?” sorularının cevaplarını araştırıyor.
Kurban bayramının ilk günü 31 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Ramazan bayramında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Aynı durumun kurban bayramında olup olmayacağı merak konusu. İşte, son durum.
Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı son durum
Milyonlarca kişi kurban bayramında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını araştırıyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısıtlamayla ilgili bir gündemlerinin olmadığını belirtmişti.
Bayrama kısa bir süre kala konu hakkında sıcak bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir sonraki kabine toplantısında kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konusunun görüşüleceğini belirtti.