Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramında kısıtlama olup olmayacağıyla ilgili, "Şu an için gündemimizde böyle bir durum yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bayramda kısıtlama olacak mı?

'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' şeklindeki soruya yanıt veren Erdoğan, ''O gün kurbanlar kesilecek. Herkes birbirine ziyaret edecek. Şu anda böyle bir düşüncemiz yok.'' ifadelerini kullandı.

Kurban bayramı ne zaman?

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

Kurban bayramı kaç gün tatil olacak?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.