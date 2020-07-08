Kurban bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Son dakika Kurban Bayramında yasak var mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrası açıkama yapan Bakan Koca günlük vaka sayılarını açıkladı. 8 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1041 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 208 bin 938, can kaybı 5 bin 282 oldu.

Karaman, Samsun, Bursa, Denizli, Gümüşhane,Trabzonda, Şanlıurfa, Tekirdağ, Erzincan, Isparta, Kırşehir, Ordu illerinde pandemi kurulları tarafından alınan kararlar ile birinci derece yakınları uğurlama yapabilecek. Bunun dışında kimseye toplu uğurlama izni verilmeyecek.

Kurban Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği toplantıda, Kovid-19 ile mücadeledeki son durum görüşülecek. Vaka sayıları, illerin durumu, yoğun bakım şartları, yaklaşan Kurban Bayramı'na yönelik tedbirler, ilaç ve aşı çalışmalarının yanı sıra normalleşme sürecine uyum da değerlendirilecek. Toplantıda, Türkiye'deki veriler doğrultusunda önlemler ele alınacak. Bakan Koca, toplantının ardından saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.