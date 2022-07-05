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Aktüel Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji gün verip uyardı
Aktüel

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji gün verip uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre Kurban Bayram'nın ilk iki günü yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 19:13:00 -
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji gün verip uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda 5 günlük hava tahmin raporu güncellendi.

Rapora göre 6-10 Temmuz tarihleri arasında yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Kurban Bayramı'nın ilk iki günü yani 9 ve 10 Temmuz'da çok sayıda ilde yoğun yağış görülecek.

İşte Meteorolojinin hazırladığı 5 günlük hava tahmin haritası

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