Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji gün verip uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre Kurban Bayram'nın ilk iki günü yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda 5 günlük hava tahmin raporu güncellendi.
Rapora göre 6-10 Temmuz tarihleri arasında yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Kurban Bayramı'nın ilk iki günü yani 9 ve 10 Temmuz'da çok sayıda ilde yoğun yağış görülecek.