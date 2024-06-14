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Gündem Kurban Bayramı trafiği görüntülendi! Büyük göç başladı
Gündem

Kurban Bayramı trafiği görüntülendi! Büyük göç başladı

Yeniakit Publisher
2024-06-14 09:58:00 -
Kurban Bayramı trafiği görüntülendi! Büyük göç başladı

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde Ankara istikametinde memleketlerine gitmek isteyen tatilciler sebebiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için sabah saatlerinden itibaren yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti Bolu Dağı geçişlerinde trafik yoğunluğuna sebep oluyor.

Tatilcilerin sorunsuz yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

Ayrıca Bolu Dağı viyadüklerinde arıza yapan küçük ve büyük araçlar nedeniyle bölgede trafik zaman zaman aksıyor. Köroğlu Rampaları mevkiinde ise yoğun trafik havadan dron ile de görüntülendi.

Yoğun trafiğin cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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