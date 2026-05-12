Kurban bayramı tatili ne zaman hangi gün başlıyor?

Mayıs ayıyla birlikte Kurban Bayramı tatiline ilişkin sorular yeniden gündemin ilk sıralarına çıktı. Özellikle şehir dışı plan yapanlar, aile ziyareti hazırlığında olanlar ve tatil süresini erkenden netleştirmek isteyenler, bayramın hangi gün başlayacağını ve tatilin ne kadar süreceğini araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bayramın 1. günü hangi tarihe denk geliyor?

Kurban Bayramı 1. günü hangi güne denk geliyor?

2026 yılında Kurban Bayramı mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Bayram takvimi şu şekilde açıklandı:

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

Bayram tatiliyle ilgili beklenti, hafta sonlarının da sürece dahil edilmesiyle birlikte 23 Mayıs’tan itibaren başlayan uzun bir takvim üzerinde yoğunlaşıyor. Buna göre tatil sürecinin 23 Mayıs’ta başlayıp 31 Mayıs’ta sona erecek. 1 Haziran Pazartesi günü ise resmi kurumlar yeniden normal mesailerinde çalışmaya başlayacak.