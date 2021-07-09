Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Bayram haftası yaklaşırken yıllık izin planlarını ayarlayacak olan çalışanlar ya da kurbanlıklarını alacak olan vatandaşlar Kurban Bayramı tatil günlerine odaklandı. Kurban bayramı bu yıl kaç gün tatil olacak?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tatili kesin olarak 19 Temmuz arefe günü olması nedeniyle yarım gün olarak başlayacak. Ardından 20 - 21 - 22 - 23 Temmuz tam gün tatil olarak devam edecek.

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bayram tatili sorusuna Erdoğan, 'Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Millete seslenişte halkıma duyuracağım.' dedi.

Kurban bayramı ne zaman?

2021 Kurban Bayramı günleri şu şekilde;

Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma