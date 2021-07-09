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Yaşam Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Yaşam

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gündeme gelen bayram tatili ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Vatandaşların merak konusu olan bayram tatili ile ilgili bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Peki, bayramda kaç gün tatil olacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-09 19:24:00 -
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Bayram haftası yaklaşırken yıllık izin planlarını ayarlayacak olan çalışanlar ya da kurbanlıklarını alacak olan vatandaşlar Kurban Bayramı tatil günlerine odaklandı. Kurban bayramı bu yıl kaç gün tatil olacak?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tatili kesin olarak 19 Temmuz arefe günü olması nedeniyle yarım gün olarak başlayacak. Ardından 20 - 21 - 22 - 23 Temmuz tam gün tatil olarak devam edecek.

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bayram tatili sorusuna Erdoğan, 'Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Millete seslenişte halkıma duyuracağım.' dedi.

Kurban bayramı ne zaman?

2021 Kurban Bayramı günleri şu şekilde;
Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı
Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba
Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe
Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma

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