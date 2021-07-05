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Yaşam Kurban bayramı tatili kaç gün olacağı belli oldu mu?
Yaşam

Kurban bayramı tatili kaç gün olacağı belli oldu mu?

Kurban bayramında tatil kaç gün 2021 | Kurban bayramına kısa bir zaman kala vatandaşlar tatilin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı tatili belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-07-05 13:32:00 -
Kurban bayramı tatili kaç gün olacağı belli oldu mu?

Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Vatandaşlar kurban bayramında kaç gün tatil uygulanacağını araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramında tatil kaç gün?

Kurban bayramı tatili kaç gün olacağı belli oldu mu?

Mübarek kurban bayramı 20 Temmuz’da başlayıp 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Vatandaşlar bayram planı yapmak için resmi tatilin kaç gün olacağını merak ediyor. Bayram hafta ortasına geldiği için önceki ve sonraki hafta sonlarının tatile eklenmesi bekleniyor. Bayram tatilinin süresi kabine toplantısında belli olacak. Kabine toplantısı 5 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

Kurban ibadetinin mahiyeti nedir?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

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