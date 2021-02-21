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Gündem Kurban Bayramı tatili bu sene kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman?
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Kurban Bayramı tatili bu sene kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı ne zaman 2021? Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı dini bayramlarımızdan ikincisidir. Kurban Bayramında Müslümanlar, dini bir görev olan kurban ibadetini yapmakta. Kurban Bayramı Zilhicce ayının onuncu günü başlamakta. Zilhicce ayı aynı zamanda Hac ayıdır. Peki bu sene Kurban Bayramı ne zaman olacak? Kurban Bayram tatili kaç gün? İşte Kurban Bayramı ve Kurban Bayram tatili haberi.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 13:29:00 - 2021-02-21 13:31:47
Kurban Bayramı tatili bu sene kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman?

2021 Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri belli oldu. 2021’de Kurban Bayramının 1. günü 20 Temmuz'a denk gelmekte. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayına denk geliyor. 19 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. 20 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.

2021 Kurban bayramı kaç gün?

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

Kurban nedir?

Ümmet olma şuurumuzun tazelendiği günler olan bayram günleri, müminlerin ortak bir sevinci teneffüs etmesidir. Müslümanın en uzak coğrafyadaki kardeşiyle zihin ve kalp olarak bir olup bu kutsî hediye ile kurtuluş araması, Hak Tealâ’nın rahmetine sarılmasıdır. Sözlükte “yakınlaşmak, yakın olmak” manasına gelen kurban, dinî bir terim olarak Allah rızası için ibadet maksadıyla belli bir vakitte belli şartları taşıyan bir hayvanı belli bir usül ile boğazlamak demektir. Bu şekilde boğazlanan hayvana da kurban adı verilir.

Neden kurban kesilir?

Rabbimiz ayet-i celîlede, “Onların (kurbanların) etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.” (Hac, 37) buyurmaktadır. Bu ulvî beyana göre kurban ibadeti kulun Allah’a yakınlaşma gayretinin, takva ve teslimiyetinin ifadesidir diyebiliriz. “Müslüman” kelimesinin “Allah’a teslim olan kimse” manasına geldiğini düşündüğümüzde, bir teslimiyet ifadesi olan kurban ibadetinin manevi yönü daha net anlaşılacaktır. 

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