Kurban Bayramı öncesi son cuma! Yola çıkacaklar dikkat
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı nedeniyle kurum tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde saat 00.00'da başlayacak ücretsiz geçişler 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar devam edecek.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın-İzmir istikameti 88-89. kilometrelerindeki (eski Aydın gişeleri mevkisi) üstyapı onarım çalışması sebebiyle trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 16-37. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
Çatalca ayrımı-Hasdal yolunun 24-33. kilometrelerindeki kavşakların yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11. ve 22-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
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Mersin-Adana yolunun 0-1. kilometrelerinde Liman-Hal Köprüsü'nün genleşme derzleri onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı Liman D Kapısı ayrım kolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 68-73. kilometrelerindeki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çankırı-Kastamonu istikametindeki sol tüp trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma sağ tüpten iki yönlü izin veriliyor.
Iğdır-Tuzluca yolunun 60-63. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 36. kilometresindeki (Kiremitlik mevkisi) heyelan dolayısıyla Gümüşhane-Trabzon istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Hınıs çevre yolunun 21-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.