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Gündem Kurban Bayramı öncesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama
Gündem

Kurban Bayramı öncesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama

Türkiye, ölümcül koronavirüs pandemisine karşı yoğun bir şekilde aşılama programına devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Koca, "Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 10:50:00 -
Kurban Bayramı öncesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanlığı'nca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 50 milyonu aştı.

18 yaşını dolduranlar için aşı randevuları açılmıştı

"Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında en son 18 yaşını dolduran herkes için aşı randevuları açılırken iki doz aşısını olan 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşılarının uygulanmasına da başlandı.

Bayrama kadar hedef yüzde 70

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım" ifadelerini kullandı.

Aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Temmuz saat 23.23 itibarıyla birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 34 milyon 157 bin 383, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 15 milyon 252 bin 242 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 50 milyon 750 bin 788 olarak kayıtlara geçti.

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