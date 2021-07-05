Kurban Bayramı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Erdoğan'ın kullanacağı ifadeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Hepinizi hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Gündemimiz koronavirüsle mücadele ve dış ilişkilerimiz oldu.
Türkiye dünyada salgın sürecini tüm boyutlarıyla başarıyla yürüten ülkelerin ilk sıralarında bulunmaktadır. Aşı karşıtı olumsuz kampanyaların hiçbiri ilmi ve akli bilgilere dayanmıyor.
Salgın döneminde verdiğimiz desteğin 196 milyon liraya ulaşmasını bekliyoruz.
Bayram müjdesi
Emekli vatandaşların maaş ve ikramiyelerin Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırılacak