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Sosyal Medya Kurban Bayramı öncesi büyük rezillik! Satacağı kurbanlığa bira içirdi
Sosyal Medya

Kurban Bayramı öncesi büyük rezillik! Satacağı kurbanlığa bira içirdi

Yeniakit Publisher
2023-06-19 13:35:00 -
Kurban Bayramı öncesi büyük rezillik! Satacağı kurbanlığa bira içirdi

Kurban Bayramı öncesi sosyal medyayı ayağa kaldıran bir olay yaşandı. Satacağı kurbanlığa bira içiren adam, çektiği videoyu bir de sosyal medyada yayınladı. Görüntüleri izleyen vatandaşlar dehşete düştü.

Gün geçmiyorki sosyal medyada bir gariplik daha yaşanmasın. Kurban Bayramı önce vatadandaşlar kurbanlık arayışına girmişken yayınlanan bu görüntüler vatadanşları dehşete düşürdü.

Kurbanlıkların sahibi olduğu düşünülen adam bir ineğe bira şişesi ile alkol içirdi. O görüntüleri müzik eşliğinde internette yayınlayan şahıs büyük tepki. Sosyal medya kullanıcıları tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü ve valiliklere şikayet yağdı.

İşte o yayınlanan video;


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