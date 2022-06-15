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Aktüel Kurban Bayramı hafta içine mi hafta sonunamı denk geliyor? Kurban Bayramı 2022 ne zaman?
Aktüel

Kurban Bayramı hafta içine mi hafta sonunamı denk geliyor? Kurban Bayramı 2022 ne zaman?

Dini bayramlarımızdan olan Kurban Bayramı tatili için geri sayım sürüyor. Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca inanan vatandaşımız büyük bir merakla beklediği Kurban Bayramı ile ilgili detaylarda belli oldu. Peki 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor, Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte 2022 Kurban Bayramı tarihleri..

Yeniakit Publisher
2022-06-15 14:48:00 - 2022-06-15 14:48:54
Kurban Bayramı hafta içine mi hafta sonunamı denk geliyor? Kurban Bayramı 2022 ne zaman?

Kurban Bayramında kurban kesecekler bir yandan kurbanlık fiyatlarını araştırırken bir yandan da bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Kurban Bayramı tatili yaklaştı. Bu yaz tatil yapmak için kalan son günleri değerlendirmek isteyenler, Kurban Bayramı için rezervasyon yaptırmaya günler öncesinden başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

2022 Kurban Bayramı ne zaman hangi gün?

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2022 tatili kaç gün?

Bayramın birinci günü cumartesi gününe denk geliyor. Bayram dört gün boyunca devam edecek.Salı gününün bitişiyle bayramın sona erecek. Cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü de resmi tatil olarak kutlanıyor. İki resmi tatil arasında kalan çarşamba ve perşembe günleri için ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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