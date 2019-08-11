HATAY (AA) - Hatay, Mersin ve Osmaniye'de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde camiler sabahın ilk saatlerinden itibaren bayram namazı kılmak isteyenlerle doldu taştı. Halk, ilçede deniz kıyısına Osmanlı ve Selçuklu mimarisi ile modern mimarinin bir araya getirilerek yaptırılan Nihal Atakaş Camisi'ne geldi. Burada ilçe vaizi Mehmet Altun tarafından verilen vaazı dinleyenler, daha sonra cami imamı Turgut Karaoğulları tarafından kıldırılan bayram namazını eda etti.

Namaz sonrasında vatandaşlar birbirleriyle sarılarak bayramlaştı.

- Osmaniye

Osmaniye'de de vatandaşlar erken saatlerde camilere akın etti. Belediye ekipleri, cami içleri ve çevresini gül sularıyla yıkadı.

Tarihi Envarü-l Hamit Camisi'nde İl Müftüsü Ali Rıza Kocaoğlu verdiği vaazda, bayramların tatil olarak anlaşılması yerine bayramların birlik ve beraberliği pekişmesi, küslerin barışması için vesile günler olduğunu belirterek bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Vaazının ardından dua edildi, bayram namazı kılındı.

- Mersin

Mersin'de çok sayıda kişi, bayram namazını kılmak için Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi.

Namaz öncesinde verilen vaazda, bayram namazının önemi anlatılarak birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Çok sayıda kişinin katıldığı namazda caminin tamamına yakını doldu, bazı kişiler iç avluda secdeye durdu.



Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Yenişehir ilçe Müftüsü Halil Uzun namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.



Kentteki diğer camilerde de bayram namazı dolayısıyla yoğunluk yaşandı.