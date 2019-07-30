Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte Kurban Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün mü? Soruları sorulmaya başlandı. Kurban Bayram tatiline ilişkin son sözü hükümet söyleyecek. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bayram tatiline ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki Kurban Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olmayacak mı?

Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlıklar da pazarlara inirek görücüye çıktı. Kurban fiyatlarını araştıran vatandaş bir yandan da Kurban Bayram tatili için planlar yapmakta. Ancak Kurban Bayram tatilinin kaç gün olacağı henüz resmiyete bürünmediği için vatandaşlar da bayram tatili süresinin bir an önce açıklanmasını bekliyor. Bayram tatiline ilişkin hükümetten ilk açıklama da geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bayram tatilinin uzamasına olumlu bakmıyorum" dedi. Sanayi sektörü Kurban Bayram tatilinin 9 gün olmasına karşı çıkarken, turizimciler ise Kurban Bayram tatilinin 9 gün olmasını istiyor. Bayram tatili konusunda sanayiciler mi yoksa turizimcilerin mi dediği olacak son kararı hükümet verecek.