Kurban Bayram tatili kaç gün? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Arefe günü tatil mi?
Kurban Bayrama tatili 2021 kaç gün? Kurban bayrami tarihi 2021: Bayram tatili ne zaman, kaç gün? Korona salgınında vaka sayıların düşmesi ve günlük aşılama sayılarında da rekorlar yaşanması sonrası vatandaşlar bu sene Kurban Bayram tatili süresine merak ediyor. Kurban Bayram tatiline ilişkin plan yapacaklar Kurban Bayramı tatil süresi ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 20 Temmuz’da başlayacak olan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da sorgulanıyor. Peki, bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayram tatili 9 gün mü?
Dini bayramlarımızdan ikincisi olan mübarek Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı'nda tatile çıkacak vatandaşlar resmi tatilin kaç günü olacağını araştırılmaya başlandı bile. Diyanet dini günler takviminde Kurban Bayramı tarihi ve tatil süresi yer alıyor. Peki 2021 Kurban Bayram ne zaman? Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün 2021? Arefe günü ne zaman? Arefe günü tatil mi?
Kurban Bayramında kaç gün tatil olacak?
Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başlayarak 23 Temmuz’a kadar sürecek. 19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak. Bu düzenlemeye göre 16 Temmuz Cuma günü mesai bitiminde başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.
Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı hakkındaki ayetler
İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur’an’da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah’a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur’an’da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır.