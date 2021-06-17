Kurban Bayram tatili kaç gün? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Arefe günü tatil mi?

Dini bayramlarımızdan ikincisi olan mübarek Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı'nda tatile çıkacak vatandaşlar resmi tatilin kaç günü olacağını araştırılmaya başlandı bile. Diyanet dini günler takviminde Kurban Bayramı tarihi ve tatil süresi yer alıyor. Peki 2021 Kurban Bayram ne zaman? Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün 2021? Arefe günü ne zaman? Arefe günü tatil mi?

Kurban Bayramında kaç gün tatil olacak?

Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başlayarak 23 Temmuz’a kadar sürecek. 19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak. Bu düzenlemeye göre 16 Temmuz Cuma günü mesai bitiminde başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.

Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor?

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı hakkındaki ayetler

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur’an’da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah’a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur’an’da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır.