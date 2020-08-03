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Kurban bağışları geçen yıla göre arttı

Akit’e özel açıklamalarda bulunan İHH Ankara Temsilcisi Mustafa Sinan, "Dünya olarak salgın hastalıklarla, doğal afetlerle uğraştığımız şu günlerde bile Türk insanı bağışlarını bizden esirgemedi. Aldığımız kurban bağışları bu yıl geçen seneye göre daha fazla." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 13:09:00 - 2020-08-03 13:09:51
Kurban bağışları geçen yıla göre arttı

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Her yıl Kurban Bayramı’nda dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yardımına koşan İHH, bu bayramda da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı. Akit’e özel açıklamalarda bulunan İHH Ankara Temsilcisi Mustafa Sinan, “Dünya olarak salgın hastalıklarla, doğal afetlerle uğraştığımız şu günlerde bile Türk insanı bağışlarını bizden esirgemedi. Aldığımız kurban bağışları bu yıl geçen seneye göre daha fazla. Bizim milletimizin sağduyusu sayesinde bu bayramda da ihtiyaç sahipleri şanlı bayrağımızın gölgesinde kendilerini güvende hissettiler. Ayrım yapmadan bütün mazlum coğrafyalara el uzattık” dedi.

“Türkiye çok seviliyor”

Türkiye’nin Afrika ve Orta Asya ülkeleri tarafından sevildiğini aktaran Sinan, “Bunun nedeni sivil toplum kuruluşları ile oralara el uzatılmasıdır. Sivil toplum kuruluşlarımız çok hassas bir çalışma gösteriyor. Biz İHH olarak kurban kesimini bu işin bir öncüsü olarak görüyoruz” bilgisini paylaştı.

“İlk kez deve kesimi yaptık”

Bu sene bir ilk olarak deve kesimi de yapıldığını belirten Sinan, “Normalde büyükbaş ve küçükbaş olarak kurban eti dağıtımı yapıyorduk. Ancak bu sene deve kesmeye de başladık. Özellikle bazı bölgelerde deve kesiyoruz. Hem deve sahiplerini de kalkındırmaya çalışıyoruz, hem de bölge halkına yöresel gıdaları ile alakalı destek veriyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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