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Aktüel Kur'an'ın ışığıyla dünyası aydınlandı
Aktüel

Kur'an'ın ışığıyla dünyası aydınlandı

10 ay gibi kısa bir sürede dinleyerek hafız olan müezzin Ekrem Uçar, “Kur’an kursunda içime bir ışık doğdu. İçimdeki ümitsizlik, Kur’an’ın rehberliğinde ve huzurla kayboldu” sözleriyle çevresindekilere örnek oluyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 03:15:00 -
Kur'an'ın ışığıyla dünyası aydınlandı

Aksaray’da 26 yaşındaki görme engelli müezzin Ekrem Uçar, azmiyle çevresindekilere örnek oluyor. Hassas Mahallesi’ndeki İmam Hüseyin Camii’nin müezzini Uçar, imamın ameliyat olması üzerine bu görevi de gerçekleştiriyor.

10 ayda hafız oldu

Görme engeline rağmen çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Uçar, küçük yaşlardayken sol gözünü kaybettiğini belirterek, “15 yaşıma geldiğimde sağ gözümü de kaybettim. Dünyam kararmıştı, ümitsizliğe düştüm. Hayata tutunmak için bir çare arıyordum. Ama bunu kimseye söyleyemiyordum. Dedemin tavsiyesi üzerine Tarsus’a yanına gittim ve Kur’an kursuna başladım. 10 ay gibi kısa bir sürede dinleyerek hafız oldum. Kur’an kursunda içime bir ışık doğdu. İçimdeki ümitsizlik, Kur’an-ı Kerim rehberliğinde ve huzurla kayboldu. Kur’an’ın ışığıyla dünyam aydınlandı” dedi.

Bu bir imtihan

Allah’ın imtihan gereği kendisini böyle yarattığını belirten Uçar, sabrettiğini ve bu hayatı anlamaya çalıştığını dile getirdi. Kendisi gibi engelli birçok kişinin bulunduğuna işaret eden Uçar, “Aslında hiçbir şey hayata devam etmeye engel değildir. Engel vücudun uzuvlarında değil, gönüllerde ve kalplerdedir. Engelli kardeşlerime tavsiyem, ümitsizliğe düşmeden, bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam etsinler” ifadelerini kullandı.

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