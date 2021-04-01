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Gündem Kur’an Ve Sünnet Rehberliğinde Duygu Kontrolü; Kevser Zırıh’tan duyguların dirilişi çıktı
Gündem

Kur’an Ve Sünnet Rehberliğinde Duygu Kontrolü; Kevser Zırıh’tan duyguların dirilişi çıktı

Dertli Duygularına Derman Arayanlara,Yeniden Başlamak İsteyenlere, Kendini Cansız, Heyecansız, Ruhsuz Hissedenlere, Duygularından Yorulanlara, Duyguları İsraf Eden ve Hak Etmeyenlere Verenlere, Duyguların Esas Sahiplerini ve Duyguların Doğru Adreslerini Gösteren Bir Eser...

Yeniakit Publisher
2021-04-01 08:56:00 -
Kur’an Ve Sünnet Rehberliğinde Duygu Kontrolü; Kevser Zırıh’tan duyguların dirilişi çıktı

Yazar Kevser Zırıh kitabını kaleme almasındaki sebepleri ise şöyle sıralıyor: “Bu eseri kaleme almamızdaki en büyük sebep, teknolojik putlarla duygularını yitirmeye başlamış Müslümanlara tehlikenin boyutunun hiç de masum olmadığını fark ettirebilmektir. Evlerimize aldığımız, en güzel yerleri layık gördüğümüz televizyon ve bilgisayar gibi cihazların, insanı hayvandan ayıran en kıymetli özelliği olan düşünme ve konuşma yeteneğini çaldığını, Müslümanlar olarak üsve-i hasenemiz olan Peygamberimiz ahlâkıyla ahlâklanmak yerine, televizyon ve internet ahlâkında tek tip insan projesine dahil olmamamız farkındalığını kazandırmak içindir. Yazdığımız bu eser, inşaallah uyanmaya ve Müslüman şahsiyetlerimizi Allah’ın istediği şekilde canlandırmaya vesile olur. Esiri olunan teknolojik cihazların esaretinden kurtulmaya ve sahip olduğumuz nimetleri fark etmeye sebep olur. Şurası bir hakikattir ki, çıldırmış bir toplumla karşı karşıyayız. “Tek tip insan modeli” projesi adım adım ilerliyor. Müslüman şahsiyeti yerine; tek tip, reflekslerini yitirmiş klonlanmış insanlık... Nesil emniyetimiz için bu gidişe elbette bir dur demeli ve işe önce kendimizden başlamalıyız.”

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Yeni Akit Gazetesi
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